Экология 14 марта 2023, 09:41 Снег с дождем и плюсовая погода будут ждать москвичей 14 марта Синоптик Леус предупредил москвичей о снеге с дождем и потеплении 14 марта РИА «Новости»

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Днем во вторник, 14 марта, в Москве будет облачно, временами возможны осадки. Температура воздуха поднимется до +5 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он объяснил, что погоду в российской столице сформирует теплый атмосферный фронт, который надвигается с запада. После этого город окажется в теплом секторе северо-атлантического циклона. По словам синоптика, днем 14 марта ожидается снег, мокрый снег и дожди.

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«В первой половине дня местами осадки будут сильными. Гололедица», — добавил Леус.

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Столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов, в Подмосковье может потеплеть до +6 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и остановится на показателе 741 миллиметр ртутного столба.