Снег придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе в Москве среднесуточная температура воздуха впервые окажется ниже нуля. В столице выпадет снег, который останется на земле на некоторое время, а дороги охватит гололед.

Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что на следующей неделе погода перейдет в статус «предзимье» вместо «глубокой осени».

«Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда», — отметил он.

Тишковец подчеркнул, что автомобилистов ждет «настоящий ледяной панцирь». Сложнее станет и пешеходам — есть риск поскользнуться и получить травму при падении. При этом синоптики ожидают резкие скачки атмосферного давления — они будут напоминать «барическую пилу» и негативно повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

«Но это будет всего лишь разминкой перед наступлением метеорологической зимы», — подчеркнул он.

Неделя начнется с теплого сектора атлантического циклона. В Москве сохранится характерная пасмурная, дождливая и ветреная погода. Осадков выпадет до семи миллиметров, порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. При этом температура будет держаться на четыре градуса выше нормы — в течение дня она будет меняться от +3 до +8 градусов.

Холодный атмосферный фронт начнет прорываться в столицу во вторник. Этот день станет настоящим испытанием для дорожных служб, а также превратится в бедствие для автомобилистов и пешеходов. На Москву обрушатся сильные ливневые осадки — ночью дожди, которые к утру сменятся снегом. В результате на земле появится неустойчивый временный снежный покров.

«Днем похолодает до нуля градусов, а вечером ударят заморозки, из-за чего снежно-водяная каша замерзнет, образуется сильная гололедица с отложением льда в несколько миллиметров, станет очень скользко. При плотном нордическом ветре с порывами до 12–17 метров в секунду по ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а −5…−7 (градусов — прим. ред.)», — отметил Тишковец.

Первые ощутимые морозы ударят в среду — ночью температура опустится до −2…−7 градусов, днем не поднимется выше нуля. Этот день станет первым с отрицательной среднесуточной температурой в сезоне.