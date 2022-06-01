Снег пошел летом на Ямале

Лето ямальцы встретили при странных погодных условиях. В некоторых населенных пунктах вновь включили отопление из-за холодов. Кроме того, в ряде городов прошел снег. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Столбик термометра в районах Ямало-Ненецкого автономного округа опустился до минус шести градусов ночью. Днем же похолодание сопровождалось сильным ветром.

«Понимаем, что мы живем на севере, случиться может всякое. Будем наблюдать за температурой окружающего воздуха, ну и, естественно, возьмем несколько дней в запас, чтобы не заморозить не дай Бог жителей!», — рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.