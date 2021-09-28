Снег парализовал движение на Урале и засыпал урожай зерновых в Сибири

Спасатели вытащили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снега, который парализовал движение на трассе в Челябинской области. Также на снег выпал в Башкирии и Хакасии.

Челябинская область

По данным пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, на юге региона выпал мокрый снег, высота которого достигала десяти сантиметров. Утром 28 сентября стало известно, что транспорт застрял на участке дороги от Урлядинского до Межозерного.

«Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было», — рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда Алексей Ишмаметьев. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что этот участок дороги не удалось проехать из-за летней резины, хотя снега было не так уж много. Автомобили отбуксировали на трассу, там они продолжили маршрут. Всего помощь понадобилась 20 машинам. В устранении снежного покрова участвовало четыре единицы техники, работы по расчистке уже завершены.

Башкирия

Также непогода настигла и Республику Башкортостан. Там выпал снег высотой 11 сантиметров.

Местный сайт Gorobzor.ru сообщил об объявленном в регионе штормовом предупреждении. По данным МЧС, 28 сентября ночью и 29 сентября утром похолодает до -6 градусов, возможно усиление ветра до 16 метров в секунду. Автомобилистов предупредили о гололедице и плохой видимости — не более 500-1000 метров.

Хакасия

Снег в Хакасии накрыл поля. Из-за этого под угрозой оказались зерновые и зернобобовые культуры. Как сообщило издание «Хакасия информ», в Орджоникидзевском районе введен режим ЧС, там под снежным покроем оказалось более 10 000 гектаров зерновых. Также режим чрезвычайной ситуации могут ввести и в Ширинском районе, где надо убрать еще 6300 гектаров.