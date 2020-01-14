Снег на въезде в Челябинск позеленел. В Минэкологии заявили, что это неопасно

Жители Челябинска испугались зеленого снега на окраинах города. В региональном Минэкологии заявили, что всему виной пыль с гранитного карьера. Опасности для людей никакой нет.

Снимки, на которых изображены осадки зеленого цвета, появились в социальных сетях.

По данным местных СМИ, снег ярко выраженного зеленого оттенка лежит между садами и поселком Славино, на участке автодороги «Урал».

В министерстве экологии Челябинской области заметили, что осадки приобрели такой цвет из-за пыли с гранитного карьера поблизости. На нем ведется добыча полезных ископаемых.

Угрозы здоровью местных жителей нет, подчеркнул начальник экологического просвещения Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

«Это частицы природных материалов и горных пород. Но несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия», — пояснил он.

Безруков добавил, что министерство разместит передвижную лабораторию. Специалисты замерят качество воздуха, а на предприятии проведут проверку.