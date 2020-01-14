Снег на въезде в Челябинск позеленел. В Минэкологии заявили, что это неопасно
Снимки, на которых изображены осадки зеленого цвета, появились в социальных сетях.
По данным местных СМИ, снег ярко выраженного зеленого оттенка лежит между садами и поселком Славино, на участке автодороги «Урал».
В министерстве экологии Челябинской области заметили, что осадки приобрели такой цвет из-за пыли с гранитного карьера поблизости. На нем ведется добыча полезных ископаемых.
Угрозы здоровью местных жителей нет, подчеркнул начальник экологического просвещения Виталий Безруков в своем Telegram-канале.
«Это частицы природных материалов и горных пород. Но несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия», — пояснил он.
Безруков добавил, что министерство разместит передвижную лабораторию. Специалисты замерят качество воздуха, а на предприятии проведут проверку.