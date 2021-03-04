Снег и метель придут в Башкирию 8 Марта

Неустойчивая погода придет в Республику Башкортостан в конце рабочей недели. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Башгидрометцентр.

«К территории Башкортостана 5 марта снова сместится теплый фронт северного циклона». — предупредили синоптики.

Снег, а местами мокрый снег различной интенсивности, и метель будут постоянно чередоваться, это связано с прохождением атмосферных фронтов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах будет гололед. На дорогах возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Днем температура воздуха составит 0…-5 градусов.

Выходные выдадутся морозными, ночью столбик термометра опустится до -14…-19 градусов, а местами и до -24. Днем воздух прогреется до -7…-12 градусов.

В праздничный день, 8 марта, прогнозируется метель и снег.