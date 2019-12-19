Снег и холод ожидаются в Москве в конце декабря

Похолодание и осадки в виде снега могут вернуться в Москву и Подмосковье к концу декабря. Об этом заявил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По самым предварительным расчетам, все-таки в последнюю пятидневку может быть понижение температуры, а отсюда — и возможность выпадения снега. Но только возможность», — заявил Вильфанд. Его процитировала газета «Известия».

Синоптик оговорился, что не следует его слова считать абсолютным и единственно верным прогнозом. Современные научные технологии позволяют с высокой точностью предсказывать погоду на ближайшие пять дней, а осадки — на два-три дня вперед. Исходя из этого, до конца недели осадков и похолодания ожидать точно не следует.

Впрочем, добавил Вильфанд, настоящая зима в столичный регион все-таки придет. Можно будет еще покататься и на коньках, и на лыжах. Скорее всего новогодняя погода придет в Москву к концу декабря, но это пока не точно.

Тем временем Москва бьет температурные рекорды. В ночь на четверг был перекрыт максимум тепла, который метеорологи фиксировали в 1982 году. Термометры к часу ночи показали до +6 градусов. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.