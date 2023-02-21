Экология 21 февраля 2023, 22:17 Снег и гололедица придут в Курган в ближайшие дни

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Серьезное похолодание придет в ближайшие дни в Курганскую область. В городе начнется снег и гололедица. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Главное управление МЧС России по региону.

«По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Курганской области ожидается снег, на дорогах местами гололедица, снежный накат», — сообщили в ведомстве.

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Жителям региона посоветовали соблюдать осторожность во время движения, а также избегать поездок на личном транспорте. Обувь лучше выбирать с нескользящей подошвой.

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