Снег и дожди надвигаются на Челябинскую область

Жителей Челябинской области предупредили о дожде и снеге в ближайшую неделю. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, с 1 по 9 апреля в регионе ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. 5 апреля в области будет наиболее сильный снегопад. Синоптики уточнили, что скорость ветра в эти дни составит 10-14 метров в секунду. Температура воздуха днем будет варьироваться от четырех до семи градусов выше ноля. Ночью столбики термометров будут держаться около нулевой отметки.