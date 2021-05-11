Смог от лесных пожаров с Урала пришел в Башкирию

В Башкирии наблюдается смог от лесных пожаров в Челябинской области. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское МЧС.

По данным издания, в Абзелиловском и Учалинском районах, а также в северо-восточной части Белорецкого района наблюдается задымление. Спасатели посоветовали местным жителям без необходимости не выходить из дома и носить влажные марлевые повязки. Кроме того, рекомендуется держать окна закрытыми, пить больше чистой воды и избегать физических нагрузок.