Смог от якутских пожаров пришел в Челябинск

Жители Челябинска задыхаются от смога, который пришел в город из Якутии в ночь на понедельник. Синоптики заявили, что смог будет в городе еще как минимум неделю. Об этом сообщил «Царьград».

Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинск. Местные жители заявили, что из-за дыма не могут дышать.

«Запах очень неприятный, какой-то кислый, и стараемся не открывать окна, потому что дома ну просто нечем дышать», — рассказала Telegram-каналу LifeShot местная жительница.

Синоптики заявили, что концентрация взвешенных частиц из-за смога превышена. Однако погода нормализуется не раньше, чем через неделю.