Смог накрыл Тюмень

Жители Тюмени пожаловались на сильный смог, который накрыл город. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Дни.ру» отметили, что в некоторых районах городах наблюдается нулевая видимость.

«Как конец света, а запах в квартире, как будто я дома сожгла том бумаги А4», — написала одна горожанка. «Спать невозможно ни с открытым, ни с закрытым окном», — призналась другая.

В пресс-службу регионального МЧС уточнили, что запах гари пришел из сел Богандинский и Боровое, где были локализованы пожары.