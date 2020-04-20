Смог из Китая окутал Амурскую область

«По карте видно, что дым с запахом гари уже фиксируется в южных и центральный районах Амурской области, затем „двигается“ в сторону Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре», — обратил внимание министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

По его словам, дым должен покинуть регион, как только ветер изменит свое направление на северное. Согласно прогнозу, это должно произойти уже сегодня вечером.