СМИ: захоронение пищевых отходов в России могут запретить

Захоронение пищевых отходов хотят запретить в России. Они составляют около половины всего мусора в стране. Мера заставит производителей учитывать запросы рынка. Излишки продуктов пойдут на благотворительность.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал о своей инициативе в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. За идею уже выступили в профильном комитете Госдумы и Счетной палате.

Аудитор СП Михаил Мень назвал ситуацию с мусорными полигонами в России критической. Из более чем 2,8 тысячи действующих свалок требованиям законодательства соответствуют только порядка 1,1 тысячи. По оценке Росприроднадзора, их хватит только на три-пять лет.

В Счетной палате добавили, что порядка 40% от общего объема мусора составляют именно пищевые отходы. Ежегодно в стране их образуется 17 миллионов тонн. На полигоны попадает 94%, в итоге превращаясь в источник загрязнения почвы, воды и воздуха.

В Госдуме заметили, что запрет не распространится на смешанный мусор от населения. Коснется он в первую очередь юридических лиц, поскольку невостребованные продукты в упаковке считают пищевыми отходами.

Если ограничения одобрят, то проблема почти исчерпанных мощностей мусорных полигонов перестанет быть такой острой. Срок эксплуатации таких свалок вырастет на несколько лет.

Кроме того, из-за запрета на захоронение пищевых отходов в России, надеется Вострецов, система использования продовольственных товаров станет более цивилизованной. Производитель больше внимания удалит реальным рыночным запросам, а излишки как ретейлеры, так и общепит смогут передать на благотворительность или продать с хорошими скидками. Просроченные продукты отправятся на переработку.