СМИ сообщили о фонящей плитке на северо-востоке Москвы. МЧС радиации не нашло

В издании отметили, что участок оцепили. Сотрудники МЧС вывели из опасной зоны пассажиров и стали ждать специалистов, чтобы провести точные замеры радиационного фона.

В пресс-службе московского главка МЧС «360» сообщили, что передвижная лаборатория действительно выехала в район платформы «Ростокино». Но в ходе измерения никакого превышения уровня радиации там не нашли.

«Угрозы здоровью граждан нет. На месте находятся подразделение „Радон“», — рассказали в пресс-службе.

Это не первый раз, когда в Москве находят превышение радиационного фона. Но власти сначала все отрицают. Так было в районе Москворечье-Сабурово, где должна пройти новая дорожная развязка через Москву-реку. Новая дорога станет частью Юго-Восточной хорды, которая вызывает возмущение многих москвичей.

По проекту строительство участка хотели провести через свалку радиоактивных отходов рядом с Московским заводом полиметаллов. Но против выступили местные жители и экологи. Они объяснили, что из могильников радиоактивные отходы попадут в водоем. Власти признали проблему и решили вывести радиоактивный грунт. Но МЧС и компания «Радон» списали все на «технические неполадки».