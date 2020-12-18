СМИ: предприятиям грозят миллиардные штрафы из-за конфликта с Минприроды

Всего используется около 160 методик — для каждого типа объекта и вида выбросов. С 2016 года Минприроды ведет специальный перечень таких методик. Летом 2018 года министерство указало, что в списке должны находиться только одобренные им методы расчета. С тех пор там появилась 21 методика, список пополняется очень медленно.

Претензий к промышленности не предъявляли до октября 2020 года, когда глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила штрафовать компании за использование неутвержденных методик по выбросам.

В Минприроды заявили изданию, что большинство применяемых методик были разработаны до 2000 года и не учитывают современный уровень развития технологий. При этом требования к ним действуют уже 3,5 года, а порядок их включения в перечень — 1,5 года. И бизнес имел «необходимый запас времени для обеспечения установленных на законодательном уровне требований».