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    18 декабря 2020, 03:19

    СМИ: предприятиям грозят миллиардные штрафы из-за конфликта с Минприроды

    Кирилл Фролов

    Минприроды признало устаревшими методики расчета выбросов промышленных предприятий. При этом с 2018 года министерство утвердило лишь 13% применяемых на практике методик, и теперь крупному бизнесу грозят миллиардные штрафы, сообщил «Коммерсант».
    СМИ: предприятиям грозят миллиардные штрафы из-за конфликта с Минприроды

    Всего используется около 160 методик — для каждого типа объекта и вида выбросов. С 2016 года Минприроды ведет специальный перечень таких методик. Летом 2018 года министерство указало, что в списке должны находиться только одобренные им методы расчета. С тех пор там появилась 21 методика, список пополняется очень медленно.

    Претензий к промышленности не предъявляли до октября 2020 года, когда глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила штрафовать компании за использование неутвержденных методик по выбросам.

    В Минприроды заявили изданию, что большинство применяемых методик были разработаны до 2000 года и не учитывают современный уровень развития технологий. При этом требования к ним действуют уже 3,5 года, а порядок их включения в перечень — 1,5 года. И бизнес имел «необходимый запас времени для обеспечения установленных на законодательном уровне требований».