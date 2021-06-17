СМИ перечислили основные ошибки при поливе томатов

«Утро.ру» предупредило, что для томатов крайне важны объем и частота поливов. Если не соблюдать их, кусты заболеют и дадут мало плодов.

Отмечается, что томаты категорически запрещено поливать холодной водой. В противном случае возникнут болезни и задержки в развитии. Не рекомендуется постоянно обеспечивать их влагой в одинаковом графике. Необходимо больше воды, когда плоды стали наливаться.

Кроме того, важно следить, чтобы почва не высыхала. Чрезмерное увлажнение грунта также не приветствуется. Возможно подгнивание и появление грибковых болезней при застое воды у корней.