СМИ: климатический кризис оставит Россию в выигрыше
Статус РФ на международной арене укрепится благодаря таянию ледников. Об этом рассказал израильский интернет-портал Haaretz.
Еще 10 лет назад геологи, указано в материале, подсчитали, сколько ценных ресурсов погребено под ледниками Северного полярного круга. Речь идет в том числе о 30% запасов природного газа, 13% мировых запасов нефти и залежах редких минералов.
Из-за растущей температуры тают айсберги, а перечисленные запасы становятся доступнее. Изменения климата способствуют и тому, что для торговли появляются новые маршруты. Морские пути в Арктике, возможно, станут Суэцким и Панамским каналами XXI века.
Автор статьи Джонатан Якобсон подчеркнул, что наибольшую выгоду из перемен извлекут страны с портами в Северном и Балтийском морях. В первую очередь речь это касается России. Кроме новых торговых маршрутов, изменения климата могут быть выгодны государству и с другой стороны.
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Увеличится доступность земель для развития сельского хозяйства — пахотных территорий в России станет больше.
Помимо прочего, отмечено в материале, рекордный рост показал и российский экспорт сельскохозяйственной продукции. Это произошло благодаря действиям властей и вопреки санкциям, введенным после воссоединения Крыма с Россией.
В 2017 году, привел пример Якобсон, Россия опередила США по мировому экспорту пшеницы. Карта глобальной торговли, характер которой долго зависел от позиции Запада, из-за потепления изменится в пользу РФ.