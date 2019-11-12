СМИ: климатический кризис оставит Россию в выигрыше

Климатические изменения в Арктике откроют безграничные возможности для России. Страну ждет возвращение былого величия. Выгодное географическое положение сыграет государству на руку.

Статус РФ на международной арене укрепится благодаря таянию ледников. Об этом рассказал израильский интернет-портал Haaretz.

Еще 10 лет назад геологи, указано в материале, подсчитали, сколько ценных ресурсов погребено под ледниками Северного полярного круга. Речь идет в том числе о 30% запасов природного газа, 13% мировых запасов нефти и залежах редких минералов.

Из-за растущей температуры тают айсберги, а перечисленные запасы становятся доступнее. Изменения климата способствуют и тому, что для торговли появляются новые маршруты. Морские пути в Арктике, возможно, станут Суэцким и Панамским каналами XXI века.

Автор статьи Джонатан Якобсон подчеркнул, что наибольшую выгоду из перемен извлекут страны с портами в Северном и Балтийском морях. В первую очередь речь это касается России. Кроме новых торговых маршрутов, изменения климата могут быть выгодны государству и с другой стороны.

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Увеличится доступность земель для развития сельского хозяйства — пахотных территорий в России станет больше.

Помимо прочего, отмечено в материале, рекордный рост показал и российский экспорт сельскохозяйственной продукции. Это произошло благодаря действиям властей и вопреки санкциям, введенным после воссоединения Крыма с Россией.

В 2017 году, привел пример Якобсон, Россия опередила США по мировому экспорту пшеницы. Карта глобальной торговли, характер которой долго зависел от позиции Запада, из-за потепления изменится в пользу РФ.