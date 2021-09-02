Смерч вышел на берег в Сочи. Видео

Смерч вышел на берег и раскидал шезлонги в районе сочинского пляжа «Бургас». Очевидцы успели заснять его на видео и опубликовать ролик в соцсетях.

На кадрах видно, что смерч перекинулся на пляж с моря. В воронку стало быстро затягивать стоящие на гальке шезлонги. Все, что было на пляже, стало разлетаться во все стороны.

«В акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа «Бургас», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Во время выхода смерча на берег никто не пострадал. Вихрь лишь повредил порядка 30 шезлонгов.

Сейчас на курорте действует экстренное предупреждение. Его ввели до 3 сентября из-за непогоды. Все городские и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о подготовке пунктов эвакуации. В ближайшие два дня на курорте ожидаются сильные ливни с грозами. В городе провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.