Смерч пронесся над Ростовской областью и попал на видео

Житель Ростовской области опубликовал в Сети видео, где виден огромный пылевой смерч. Автор ролика находился близко к природному явлению, поэтому смог заснять весь масштаб происходящего.

«Сила природы», — сказал за кадром мужчина, который находился в своей машине в метрах от происходящего.

Видно, что гигантский смерч сметает землю с поля, закручивает ее в огромный столб, который тянется до неба.

Телеканал «Царьград» сообщил, что все происходило рядом с населенным пунктом Белая Калитва. Между тем в региональном ГУ МЧС России по Ростовской области каналу заявили, что сообщений о смерче им не поступало.