Экология 23 июля 2023, 17:30 Смерч образовался над Азовским морем Туристы и жители кубанской станицы Голубицкая сняли появившийся смерч над Азовским морем Unsplash

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Пляжный отдых в станице Голубицкая Краснодарского края ненадолго прервал появившийся над акваторией Азовского моря смерч. Кадрами необычного природного явления очевидцы поделились в социальных сетях и Telegram-каналах.

По словам свидетелей, воронка образовалась в море, но до берега так и не дошла, рассеявшись через полторы минуты после появления.

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Начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова в беседе с изданием «Кубанские новости» заявила, что смерчи появляются при контрасте температур.

«При достаточном прогреве воды — от +24 градусов и выше — и при резком затоке холодного воздуха», — отметила она.

Синоптик добавила, что траекторию продвижения смерча предсказать невозможно. Он перемещается в пространстве хаотично.