Москвичей предупредили об аномально резкой смене погоды

Новая рабочая неделя началась в столице с довольно комфортной погоды. При этом к выходным ожидается аномально резкая смена температуры. Столбики термометров будут показывать до -17 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неделя начинается с мягкой погоды от -2 до -6 градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до -17 градусов», — рассказал синоптик НСН.

Он добавил, что ночью в выходные ожидается от -17 до -22 градусов мороза. Днем температура воздуха составит в городе от -12 до -17 градусов. При этом на следующей неделе может похолодать до -28 градусов. Но, по словам Вильфанда, точно об этом говорить еще рано.

«В феврале нечасто бывают температуры ниже 25 градусов, так что если это будет, то это можно считать значительной аномалией», — заключил специалист.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что на следующей неделе в Москву придут тимофеевские морозы. Температура воздуха будет опускаться до -27, но холод продержится только до середины месяца.