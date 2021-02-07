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    07 февраля 2021, 05:39

    Службы МЧС перевели на усиленный режим работы из-за погоды

    Валерия Шафирко

    Подразделения МЧС в регионах переедены на усиленный режим работы на дорогах из-за погоды. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

    «В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, в целях обеспечения безопасности на автодорогах, предупреждения происшествий и несчастных случаев, оказанию помощи населению, подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы», — приводит издание фрагмент сообщения ведомства.

    В некоторых регионах страны были развернуты подвижные пункты обогрева с электро-бензогенераторами, питьевой водой и электрочайниками. Также там есть аптечка с необходимыми для оказания первой помощи средствами, и устройствами для подзарядки смартфонов.

    Для мониторинга обстановки была задействована группа беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Начиная с воскресенья, 7 февраля, и до середины следующей недели в Москве установятся аномальные морозы. Температура воздуха будет на 12 градусов ниже климатической нормы. Об этом ГУ МЧС России по столице предупредило москвичей 5 февраля. В ведомстве обратили особое внимание на опасность использования электроприборов в такие морозы. Нужно следить за правилами их эксплуатации.

    По данным синоптиков, в начале следующей недели ночью столбик термометра опустится до отметки в -25 градусов, а днем — до -18. При порывистом ветре будет очень холодно.