Экология 14 ноября 2022, 23:34 Сложная ситуация на дорогах Петербурга возникнет из-за погоды 15 ноября

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В Санкт-Петербург 15 ноября придут неблагоприятные погодные условия. Из-за этого существует риск опасных ситуаций на дорогах. Такой информацией поделился главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщил Nation News.

По словам эксперта, в регион придет дождь, который в дальнейшем превратится в мокрый снег. При этом температура воздуха значительно упадет. Из-за этого в городе возникнет опасная ситуация на дорогах.

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«Так как температура воздуха достаточно низкая, а осадки умеренные, то большая вероятность завтра днем образование небольшого снежного покрова даже на территории Санкт-Петербурга», — рассказал Александр Колесов.

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