Словацкий парламент запретил пластиковую посуду
27 ноября парламент Словакии утвердил поправки к закону об отходах. С 2021 года в стране начнут выведение с рынка пластиковой посуды. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на TASR.
«Наше законодательное изменение имеет однозначную цель — производить биоразлагаемые товары, чтобы сделать страну чище», — процитировал «Царьград» министра окружающей среды Словакии Ласло Солимоса.
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Согласно внесенным поправкам, с 2021 года с рынка выведут посуду из полистирола, а также десятки прочих не разлагаемых материалов.
С 2023 года в каждом населенном пункте Словакии появятся пункты раздельного сбора отходов.