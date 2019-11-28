  • Словацкий парламент запретил пластиковую посуду

    28 ноября 2019, 00:54

    Ирина Нагайникова

    27 ноября парламент Словакии утвердил поправки к закону об отходах. С 2021 года в стране начнут выведение с рынка пластиковой посуды. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на TASR.

    «Наше законодательное изменение имеет однозначную цель — производить биоразлагаемые товары, чтобы сделать страну чище», — процитировал «Царьград» министра окружающей среды Словакии Ласло Солимоса.

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    Согласно внесенным поправкам, с 2021 года с рынка выведут посуду из полистирола, а также десятки прочих не разлагаемых материалов.

    С 2023 года в каждом населенном пункте Словакии появятся пункты раздельного сбора отходов.