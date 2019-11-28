Словацкий парламент запретил пластиковую посуду

«Наше законодательное изменение имеет однозначную цель — производить биоразлагаемые товары, чтобы сделать страну чище», — процитировал «Царьград» министра окружающей среды Словакии Ласло Солимоса.

Циркам Словакии придется отказаться от номеров с животными Подробнее

Согласно внесенным поправкам, с 2021 года с рынка выведут посуду из полистирола, а также десятки прочих не разлагаемых материалов.

С 2023 года в каждом населенном пункте Словакии появятся пункты раздельного сбора отходов.