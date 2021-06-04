Слова Путина о парниковых газах оценили в российском Гринписе

Проектный директор российского Гринписа Владимир Чупров прокомментировал слова Владимира Путина о том, что через 30 лет в России должно стать меньше парниковых газов, чем в Европе. Об этом сообщил Daily Storm.

По его словам, у России «колоссальный потенциал для модернизации». Чупров считает, что поставленная задача возможна, так как у нас лучше изначальные условия.

«Наша задача — сделать так, чтобы Россия не смотрелась бледно на фоне этих показателей», — заключил он.