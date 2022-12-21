Экология 21 декабря 2022, 15:16 Слежка за 5000 мусоровозами поможет оптимизировать тарифы на вывоз отходов

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К системе прослеживаемости подключились 27 регионов

Число мусоровозов, подключенных к пилотному проекту по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО) Российского экологического оператора, достигло 5000. Всего в стране задействовано более 15 400 мусоровозов. Благодаря подключения мусоровозов к системе в 27 регионах получится предпринять шаги по оптимизации схемы обращения с ТКО и снижения тарифной нагрузки на население.

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«На сегодняшний день ретрансляцию данных по движению мусоровозов настроили 76 региональных операторов по обращению с ТКО из 27 субъектов Российской Федерации. Уже сейчас мы можем наблюдать за движением более 5000 мусоровозов, что составляет треть из всех задействованных на территории России мусоровозов. Эксперимент по прослеживаемости движения ТКО позволит избавить отрасль от подрядчиков, которые оставляют отходы в несанкционированных местах», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Специальные устройства установлены на мусорные контейнеры, мусоровозы и линии сортировки. В рамках пилота данные передаются в аналитический центр РЭО. Благодаря этому возможным становится отследить весь цикл отходов, менялся ли их вес, сколько отходов мусоровоз привозит на объект.

«Кроме того, на основании анализа полученных данных предпринимаются обоснованные шаги по оптимизации схемы обращения с ТКО, модификации законодательства и снижения тарифной нагрузки на население», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Всего в сфере обращения с отходами в России задействовано более 22 700 транспортных средства, из них свыше 15 400 — это мусоровозы. На территории России в 253 зонах деятельность осуществляет 182 регоператора, в новой системе обращения с ТКО работают все субъекты РФ.