Сквер за час. В Химках придумали новую концепцию озеленения

В Химках на акции «Наш лес» жители высадили целый сквер и там уже можно прогуляться. В новой зеленой зоне есть лавочки, качели и уютные беседки. Назвали сквер «Театральный» — в честь Года театра в России.

Вместе с жителями над посадками работали трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, первый заместитель председателя правительства региона — министр образования Московской области Ольга Забралова и глава Химок Дмитрий Волошин.

Новый сквер прямо под окнами — жителям проспекта Мельникова в этом году повезло, именно их улицу выбрали центральной площадкой акции «Наш лес». Тут высадят не меньше трех сотен деревьев и благоустроят бывший пустырь.

Источник фото: телеканал «360»

Не обошлось и без помощи почетных гостей — озеленяла сквер вместе с горожанами первый заместитель председателя правительства региона — министр образования Подмосковья Ольга Забралова, она оценила концепцию «парк за час».

«Очень красиво, просто шикарно. Всем бы взять на вооружение эту акцию „Сквер за час“, мне кажется ее надо распространить», — отметила Ольга Забралова.

Источник фото: телеканал «360»

Для настоящего парка недостаточно зелени. С остальным помогли коммунальщики — вымостили дорожки, поставили урны для раздельного сбора мусора, лавочки и качели. Сквер решили посвятить Году театра — в самом центре прогулочной зоны разместили скульптуру с театральными масками.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы будем высаживать сегодня около двух тысяч деревьев, для нас это сейчас главная задача — озеленение. Нужно сделать общественные пространства для наших жителей, чтобы их жизнь становилась комфортнее с каждым днем», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Присоединиться к озеленению в Химках можно было во всех микрорайонах города. Подготовили 101 площадку, а свои саженцы с именными табличками посадили более 14 тысяч человек.