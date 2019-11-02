  • Скромное потепление придет в Москву 2 ноября

    02 ноября 2019, 10:27

    Алена Макаренко

    Осень в Москве решила немного подзадержаться. В первую субботу ноября начинается «скромное потепление». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».
    Скромное потепление придет в Москву 2 ноября

    В субботу, 2 ноября, воздух в столице прогреется до +1…+3 градусов, а в области термометры покажут до +3 градусов. Поэтому можно говорить о «старте скромного потепления», заявил метеоролог.

    Дело в шляпе: врачи рассказали о выборе головного убора

    Подробнее

    Местами возможны слабые осадки — снежинки с дождем. Порывы юго-западного ветра будут достигать трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление почти не будет меняться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

    «Погодные условия в столичном регионе будут формироваться под влиянием слабовыраженного атмосферного фронта с запада», — отметил Тишковец.

    В ночь на субботу температура воздуха достигла -0,1 градуса.

    Ранее Тишковец рассказал, что днем 3 ноября воздух прогреется до +3…+5 градусов. Понедельник, вторник и среда будут довольно теплым, днем термометры могут показать +5…+13 градусов. Причем даже ночью температура не будет опускаться ниже +4…+9 градусов. По словам синоптика, для начала ноября такую погоду можно считать очень теплой.

    Установление снежного покрова пока ждать не стоит. Обычно это природное явление характерно для конца этого месяца.