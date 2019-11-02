Скромное потепление придет в Москву 2 ноября

В субботу, 2 ноября, воздух в столице прогреется до +1…+3 градусов, а в области термометры покажут до +3 градусов. Поэтому можно говорить о «старте скромного потепления», заявил метеоролог.

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Местами возможны слабые осадки — снежинки с дождем. Порывы юго-западного ветра будут достигать трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление почти не будет меняться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

«Погодные условия в столичном регионе будут формироваться под влиянием слабовыраженного атмосферного фронта с запада», — отметил Тишковец.

В ночь на субботу температура воздуха достигла -0,1 градуса.

Ранее Тишковец рассказал, что днем 3 ноября воздух прогреется до +3…+5 градусов. Понедельник, вторник и среда будут довольно теплым, днем термометры могут показать +5…+13 градусов. Причем даже ночью температура не будет опускаться ниже +4…+9 градусов. По словам синоптика, для начала ноября такую погоду можно считать очень теплой.

Установление снежного покрова пока ждать не стоит. Обычно это природное явление характерно для конца этого месяца.