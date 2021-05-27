Скопления ртути нашли на дне Тихого океана

Ученые обнаружили ртуть в донных отложениях глубоководных желобов в Тихом океане. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые отметили, что она попала туда вместе с отходами человеческой жизнедеятельности.

«Плохая новость заключается в том, что такие высокие уровни ртути могут быть репрезентативными для общего увеличения антропогенных выбросов ртути в океан», — говорится в пресс-релизе Орхусского университета.

Ученые отметили, что не все так плохо, потому что океанские желоба работают, как места утилизации ртути.