Сказочный лес высадили около детсада «Мечта» в Дубне. Там будут расти безопасные кустарники и плодовые деревья

Окрестности детского сада «Мечта» в Дубне в скором времени превратятся в сказочный лес. Но населять его будут только добрые персонажи. Так решили сами ребята. Именно они вместе с родителями и посадили этот самый лес.

Главной героиней сегодняшней акции «Наш лес. Посади свое дерево» стала елка. Ее специально посадили отдельно. Вырастет до 20 метров, говорят специалисты. Так что хороводы вокруг такой красавицы будет водить удобно и подарков под ней можно будет спрятать много.

Источник фото: телеканал «360»

Посадить нужно много деревьев, чтобы восстановить утраченное во время ремонта детского сада. На территории теперь будет расти дерен белый — кустарник не колючий и без ягод, что важно, когда рядом играют дети. Снаружи — за забором — нашлось место для лип, рябин и даже плодовых деревьев.

Источник фото: телеканал «360»

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«Сегодня две основных площадки, три вспомогательных и порядка 16 дворовых территории задействованы в акции. Мы высаживаем сегодня и хвойные деревья. И есть тенденция — выходим из леса в город. Выходим на общественные пространства, во дворы. У маленьких дубненцев есть возможность посадить свое дерево. Через годы, когда они пойдут в школу, в университет, будут вспоминать, когда деревья будут уже большими», — рассказал глава Дубны Максим Данилов.

Все саженцы — с закрытой корневой системой, в специальной упаковке — так лучше приживутся. Об этом заботиться нужно в первую очередь. Последние несколько лет на территории региона бушевала эпидемия короеда-типографа, а единственной формой борьбы с этим вредителем является вырубка леса. Вот и приходится по крупицам, точнее по саженцам, восстанавливать лесной фонд, парковую и придомовую территории.