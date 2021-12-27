Скандинавская зима нагрянет в новогоднюю ночь в Москву и область

Европейская зима придет к жителям Москвы в новогоднюю ночь. Она отличится мягкой температурой и глубоким снежным покровом.

«В новогоднюю ночь синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией», — объяснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА «Новости».

Он уточнил, что к жителям Москвы и Подмосковья придет облачная погода, время от времени местами будет идти небольшой снег, а воздух будет слегка морозным, −3…−6 градусов в Москве и −2…−7 градусов в Подмосковье — на пять градусов теплее обычного. Атмосферное давление пойдет на снижение и составит 741 миллиметр ртутного столба.

При этом высота сугробов к 31 декабря будет равна 25–28 сантиметрам, что почти в полтора раза больше нормы. Тишковец отметил, что зимой скандинавского типа такую погоду называют из-за того, что похожий климат стоит зимой в северных европейских городах — Хельсинки, Осло или Стокгольме.