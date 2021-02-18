Жителей Москвы и Подмосковья ждут скачки температуры

В ближайшие несколько дней Москву и Подмосковье ждут скачки температуры. В ночь на субботу столбик термометра может опуститься до -30 градусов, потом подняться до -4…-5 градусов днем и во вторник снова упасть.

«Ближайшие несколько дней будут неустойчивыми. Что это значит? Меняется циркуляция», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

В четверг в Москве и области будет от -17 до -18 градусов, отметил синоптик. Послезавтра ночные температуры упадут еще ниже — до минус 22-24, а по области до -27 градусов.

Необычное распределение будет и в субботу — от -19 до -23, а местами столбики термометров покажут отметку -30 градусов. Затем температура опять повышается до -10 градусов в дневные часы, сказал Вильфанд.

В конце недели, как отметил синоптик, температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу — на пять.

«В воскресенье ночью минус 15-20 градусов, а дневные температуры минус 4-5. В понедельник такая же температура днем минус 3-8, вполне комфортная, но облачно и снег», — рассказал Вильфанд.

Во вторник жителей Москвы и Подмосковья ожидание новый скачек температуры: днем минус 10-15, ночью минус 13-18, эти показатели ниже нормы на 6-7 градусов.

По словам Вильфанда, по предварительным расчетам, в дальнейшем, вероятно, температура продолжит снижение.

Минувшие выходные Москва и Подмосковье провели под снегом: за два дня выпало 75% месячной нормы осадков. Многие беспокоятся, не приведет ли это к будущим паводкам, но специалисты уверены, что делать выводы еще рано. Однако МЧС все равно держит руку на пульсе, проверяя плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, дамбы.