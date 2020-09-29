Ситуацию с мусором в России назвали неблагополучной

«В отличие от мировой практики приоритетным способом обращения с ТКО в Российской Федерации остается захоронение — более 90% отходов направляется на полигоны и свалки», — приводит агентство текст бюллетеня.

В Магаданской области, Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и на Сахалине свалки переполнились еще в начале 2019 года.

В прошлом году в России образовалось 65 миллионов тонн твердых бытовых отходов — по 450 килограммов на человека. В некоторых российских регионах свалки не отвечают требованиям природоохранного законодательства. Всего в стране действуют 2832 свалки, однако есть еще несколько десятков тысяч мест, куда мусор свозят незаконно.

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который должен создать современную инфраструктуру утилизации мусора, не решает поставленную задачу. В бюллетене Счетной палаты говорится, что его нужно пересмотреть.

Ранее в Роскосмосе предложили сжигать твердые бытовые отходы с помощью плазмотронов, которые используют для моделирования ракетных двигателей.