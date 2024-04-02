Экология 02 апреля 2024, 17:36 Ситуация с вывозом отходов в Дагестане находится на контроле федерального центра РЭО

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Ситуация с вывозом ТКО в Республике Дагестан находится на контроле федерального центра. Трудности с вывозом отходов возникли в связи с профилактическими мероприятиями, начиная с 29 марта. Для контроля и объективной оценки ситуации с вывозом отходов в Махачкалу выехали представители Российского экологического оператора.

К четвергу в Махачкале нормализуется ситуация и будет налажена ритмичная работа регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в РЭО.

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«Специалисты РЭО выехали в Республику оценить качество предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям города и проследить за нормализацией работы регионального оператора. Ситуация с вывозом ТКО находится на контроле», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Обеспечение вывоза коммунальных отходов в городском округе Махачкала входящего в Махачкалинскую территориальную зону установлено за муниципальным бюджетным учреждением «Махачкала-1» в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 28 декабря 2023 года № 305 о присвоении статуса регионального оператора.

РЭО проводит мониторинг сообщений в СМИ и социальных сетях на предмет жалоб на вывоз отходов, а также анализирует сообщения в системе «РЭО Радар».