«Ситуация будет намного серьезнее». Синоптик предрек сильные ливни и похолодание к концу недели

Неравномерное выпадение осадков является характерной особенностью летнего времени в Москве и Московской области, заявил в беседе с «360» синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов. Ливни в конце июля — это абсолютно нормально, заявил специалист.

Метеоролог отметил, что раньше к таким погодным явлениям относились проще. Прошедший накануне в Москве ливень — это обычное дело для региона в этот период лета.

«Нормальный летний дождь. Нет ничего сверхнеобычного в этих 10 миллиметрах, выпавших за час. <…> Такие ливни бывают если не каждую неделю, то каждый месяц по несколько раз», — пояснил синоптик.

Он пояснил, что засветка на экране локатора были небольших размеров, 10 на 15 километров, и были разбросаны по всему региону. Где-то прошел сильный ливень, а в каких-то районах количество осадков было умеренным.

Москву задело 10 миллиметров, на западе упало полторы капли. Неравномерное выпадение осадков — это характерная особенность для летнего времени Александр Шувалов Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог

Метеоролог пояснил, что по обе стороны дождевого фронта не было особого контраста температур, поэтому теплая погода в Москве и области сохранится до четверга. Тогда к региону подойдет следующий фронт, и ситуация будет гораздо серьезней, чем в начале недели. За фронтом температура воздуха понижена до +22…+24 градусов, поэтому ожидаются сильны ливни с грозами и шквалистым ветром.

«Они не будут одинаковыми по всей области и Москве. Они опять пойдут где-то густо, где-то пусто. Но ситуация в четверг будет немного серьезнее, потому что и грозовые кластеры будут сильнее за счет разницы в температурах по обе стороны фронта и порывы ветра могут достигать не 15 метров в секунду, как сегодня, а 15-18, почти под 20 метров в секунду», — предупредил синоптик.

После ливней ожидается понижение температуры, в пятницу будет +23…+25 градусов, а в субботу и в воскресенье — +21…+24 градусов.

Шувалов отметил, что такой жары, как в Европе, в Москве ждать в этом году не стоит. Но вероятность периодов очень жаркой погоды с превышением рекордных значений, которые фиксировались в прошлом, возрастает с течением времени.

«Как показало введение новых норм климатических по городам и весям РФ, средние температуры повысились. Например, июль в Москве повысился почти на 1,5 градуса», — сообщил собеседник издания.

Шувалов предупредил, что с течением времени периоды аномальных температур будут учащаться, также как ливни.