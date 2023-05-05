Экология 05 мая 2023, 11:55 «Ситиматик» провел первую сделку на цифровой платформе по продаже вторсырья

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Компания «Ситиматик» провела сделку по продаже 6,5 тонны вторсырья на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора.

«При создании ЭТП мы преследовали цель — разработать для отрасли удобный инструмент, направленный на взаимодействие с проверенными участниками рынка. Крупные игроки, такие как „Ситиматик“, уже активно пользуются нашей площадкой. Компания провела сделку по продаже алюминиевой банки на сумму более полумиллиона рублей», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Металл занимает третье место по продажам на ЭТП. На первом расположился пластик, на втором — резина и шины.

«Новочебоксарский филиал АО „Ситиматик“ заключил сделку купли-продажи на бирже ВМР — алюминиевые банки 6,5 т. По опыту работы на площадке могу сказать, что это отличный рабочий инструмент для продажи ВМР, которая обеспечивает возможность проведения прозрачных сделок, поиск новых контрагентов и сокращения времени на документооборот», — сказала сотрудник АО «Ситиматик» Кристина Савицкая.

Кроме того, РЭО провел большой опрос среди действующих пользователей для выявления самых востребованных функций и услуг для рынка.

«В сентябре 2022 года мы запустили нашу биржу. Это профессиональный портал для участников отрасли. На сегодняшний день к площадке испытывает интерес огромное количество людей. На нашей электронной площадке ежемесячно проходит большое количество лотов. И мы добавили новую услугу „Личный брокер“. Он ищет актуальные предложения по лоту пользователя, предлагает наиболее выгодные условия для выхода на сделку», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

При прохождении опроса услугой можно 30 дней пользоваться бесплатно. Для того, чтобы пройти опрос, необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились свыше 750 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 696 миллионов рублей.