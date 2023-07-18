Экология 18 июля 2023, 12:05 Системы весового контроля установят на предприятиях по переработке электролома в России РЭО

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Объекты утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) должны быть оснащены системой весового контроля, сообщили в Российском экологическом операторе. Новые требования вступят в силу 1 сентября 2023 года в рамках приказа № 173 Минприроды РФ.

«В сфере утилизации отходов электроники сложилась такая ситуация, что недобросовестные компании ограничиваются процессом извлечения лишь максимально ликвидных фракций. Глубина переработки таким образом остается на низком уровне. Приняты новые требования, согласно которым она вырастет до 85%. Это значит, что в результате утилизации переработчик должен будет получить не менее 85% вторичного сырья от массы поступивших отходов. Для контроля вводятся требования, в том числе оборудование объектов утилизации ОЭЭО системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Кроме того, объекты должны обладать лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV классов опасности. При предоставлении услуги указывать утилизацию отходов соответствующего класса опасности в числе видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, а также соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.

Еще одно требование, которое вступает в силу с принятием приказа, это обязательное наличие права собственности или иного законного основания на оборудование или специализированные установки, в том числе мобильные, которые используются для утилизации отходов, отнесенных к конкретным группам однородных отходов. Мощности должны соответствовать требованиям, установленным приказом № 173.