Системы учета отходов объединят на базе «Гостеха»

Системы ЕГИС УОИТ И ГИС УТКО, которые занимаются учетом и мониторингом отходов, могут объединить на базе правительственной платформы «Гостех». Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, пишет ТАСС.

«Правительством РФ было некоторое время тому назад принято решение об использовании „Гостеха“ — это новая платформа, на которой должны с определенным промежутком времени работать все геоинформационные системы, которые создаются правительством. Платформа очень интересная, я бы сказал инновационная», — отметил Буцаев на заседании комитетов по экологии и информационной политики Госдумы.

По словам Буцаева, РЭО прорабатывает с Минцифры и заинтересованными ведомствами, включая аппарат Белого дома, профильные департаменты возможность создания объединенной государственной информационной системы на базе «Гостеха». В связи с этим имеющимся системам потребуется техническая переработка, чтобы перебазировать их на «Гостех».

В каком формате будет работать «Гостех», пока еще не решили, но в РЭО считают, что в ближайшее время обсуждение должно завершиться, тогда станет возможными начать подготовку для работы системы.

РЭО стал оператором ЕГИС УОИТ (единая государственная система учета отходов от использования товаров) и ГИС УТКО (государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов) в июле этого года. До этого за них отвечали Росприроднадзор и Минприроды.