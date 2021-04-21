Национальную систему контроля за изменениями климата создадут в России, заявила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко (курирует экологию) по итогам послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики — сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ — перед изменениями климата мы создадим национальную систему управления климатическими рисками», — заявила вице-премьер.

Абрамченко рассказала, что в Сахалинской области реализуется эксперимент по контролю за климатическими изменениями. Впоследствии он может быть распространен на другие субъекты страны. Профильный вице-премьер добавила, что для адаптации государства к изменениям климата будет разработан специальный план. Над ним уже трудится Минэкономразвития и иные профильные ведомства.