Систему мониторинга мерзлоты намерены воссоздать в России

Глобальное потепление. О нем можно много рассуждать: в него можно верить, его можно изучать или игнорировать. Но потепление не зависит от мнения ученых или политиков. Это просто наблюдаемый факт. И сегодня из-за него начинают таять льды Арктики и вечная мерзлота. А значит, неизбежно оказывается влияние на строящиеся или уже существующие объекты.

Проблема устойчивости тяжелых конструкций на вечномерзлотных грунтах давно не нова. Однако в последнее время эту тему начали поднимать особенно часто. Прежде всего, это связано с серьезными климатическими изменениями и инцидентами, которые они могут вызвать в арктических широтах.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске рухнули опоры топливного резервуара, одной из причин чего называют таяние вечной мерзлоты. Сваи, на которых стояла платформа с цистерной, могли просесть и сдвинуться из-за движения талой воды в почве, отчего произошла разгерметизация.

По словам экспертов, для регулярной оценки подобных рисков важно отслеживать все природные трансформации.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий уверен: «За состоянием мерзлоты нужно внимательно следить. Это как прием у врача или техосмотр машины: если не проходить регулярно, сложно понять, в чем проблема. Пока в стране сети для наблюдений нет, хотя некоторые города уже этим интересуются».

В Норильске, который попадает в одну из зон прогнозируемой деградации мерзлоты, еще в начале весны готовились к такому полноценному мониторингу. В центре города планировали бурение глубинной трубки, с помощью которой можно отслеживать температуру грунта на каждом метре и контролировать как жилые постройки, так и производственные объекты.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса процесс бурения задержался. Но сотрудники «Арктического мерзлотного исследовательского центра» заверяют, что готовы снова возобновить работу.

Директор «Арктического мерзлотного исследовательского центра» Жанна Петухова рассказывает: «Трубка будет 200 метров, около нашего техникума. В онлайн-режиме на монитор будут приходить показания, и любые изменения температур мы будем фиксировать. Эти данные мы будем передавать и в Администрацию, и „Норникелю“. У нас социальный проект — и для науки, и для города. Думаю, будет всем интересно».

«Можно моделировать температуру мерзлоты, использовать космические снимки для оценки, но все равно нужны натурные измерения, чтобы проводить валидацию модели», — добавляет Дмитрий Стрелецкий. «Получается, без мониторинга никуда. Решения должны опираться на данные. Когда данных нет, вы будете опираться на мнения и оценки, которые не всегда позволяют принять адекватное решение».

Кроме того, в ближайшее время в городе появится геокриологическая лаборатория.

«Что сможет делать эта лаборатория?», — поясняет директор «Арктического мерзлотного исследовательского центра». «Например, мы сможем посмотреть, как изменились грунты при эксплуатации со времени постройки до настоящего момента. Рассчитать несущую способность грунта, увидеть растепление или подземные воды. Мы все сможем подхватить».

Любопытно, что 10 июня министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил о том, что в течение 2020 года планируется воссоздать полноценную систему мониторинга мерзлоты в России.

«На сегодняшний день никто не знает, сколько ущерба стране приносит деградация многолетней мерзлоты», — сказал глава Минвостокразвития. «Из года в год десятки объектов разрушаются, и никакой оценки этому нет. Мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты. А геокриологи разработают алгоритм действий по типам объектов: жилые дома, дороги, трубопроводы и другие объекты. Это необходимо, чтобы точечно работать по каждому направлению».

Система мониторинга будет включать в себя несколько уровней. На федеральном уровне — это единый центр, где будет вестись сбор, обработка и анализ данных. На региональном и муниципальном уровнях — это сеть станций, которые будут следить, как происходят изменения, связанные с таянием. И ещё один уровень — недропользователи (компании, которые разрабатывают месторождения, также должны будут наблюдать и подавать данные в единый центр).

Появление данной системы необходимо для регулярного контроля ситуации и создания технических рекомендаций при строительстве инфраструктурных объектов в российской Арктике.