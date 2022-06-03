Систему контроля за выбросами внедрят на промпредприятиях 7 регионов

Российский экологический оператор и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» договорились о взаимодействии по внедрению системы мониторинга за выбросами в атмосферный воздух на промышленных предприятиях 7 регионов. Соглашение на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и директор автономной некоммерческой организации содействия развитию цифровой экономики «Лаборатория цифровой трансформации» Павел Басин.

«Подписали с АНО „Лаборатория цифровой трансформации“ соглашение о внедрении на объектах промышленного производства системы автоматического контроля за показателями выбросов загрязняющих веществ и мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. Соглашение также предполагает организацию мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах», — сообщил Денис Буцаев.

Помимо внедрения системы на промпредприятиях и мониторинга в населенных пунктах основными направлениями сотрудничества является информационное взаимодействие. Стороны определят состав, порядок, технологии, форматы и сроки передачи данных, условия предоставления доступа.

«Для нашей организации важно такое сотрудничество с ППК РЭО, так как, используя достоверные данные, получаемые нами через платформу сбора данных промышленного интернета вещей Государственной информационной системы контрольно-надзорной деятельности Минцифры России и данные ППК РЭО, мы сможем создавать более точные математические модели прогнозирования влияния загрязняющих веществ воздуха и воды на здоровье граждан, обеспечивая им своевременную и достоверную информацию о возможных воздействий от внешних факторов. Именно следуя такому подходу, мы сможем продемонстрировать ущерб от загрязняющих выбросов и предоставить инструменты для изменения ситуации», — отметил Павел Басин.

О совместных предприятиях Лаборатория цифровой трансформации договорилась с Белгородской, Тюменской, Тамбовской, Смоленской, Воронежской и Калужской областями, а также с Ханты-Мансийским автономным округом.