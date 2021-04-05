Систему контроля за движением мусоровозов создадут в России

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко будет создана информационная система контроля за транспортированием ТКО. Минприроды России, Росприроднадзором и ППК РЭО разработают план мероприятий по созданию и реализации такой системы прослеживаемости.

По словам вице-премьера, Правительству предстоит преодолеть правовые пробелы, из-за которых участники рынка могли избегать ответственности за ненадлежащее обращение с мусором.

«В числе принятых решений — усиление контроля за фактической утилизацией, который будет реализован благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрёстной отчётности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объёма выпускаемой на рынок упаковки и товаров», — прокомментировала Виктория Абрамченко.

Реализация дорожной карты позволит сделать систему движения ТКО прозрачной, усилить контроль за перемещением отходов и сформировать единый реестр данных о количестве транспортируемых отходов.

В ППК РЭО (госкомпания в сфере обращения с ТКО) заявили о готовности к разработке документа. Цифровизация является одним из наиболее эффективных инструментов повышения эффективности и прозрачности во многих отраслях. Отрасль обращения с отходами не исключение, подчеркивают в ППК.

«ППК в заданный срок разработает дорожную карту», — заявили глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что использование системы прослеживаемости и сопоставление фактического маршрута маршрута с эталонным поможет избежать многих фактов противозаконного обращения с отходами — от незаконного захоронения до утилизации.