Систему экомониторинга предприятий «Газпром нефти» оценили в Росприроднадзоре

Онлайн-мониторинг уже давно стал одним из способов контроля качества воздуха. Но не все предприятия открыто предоставляют получаемые так сведения. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА «Новости» сообщила о том, что только в «Газпром нефти» ведомству дали доступ к автоматизированным системам контроля.

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Московский НПЗ «Газпром нефти» передает сведения онлайн-системы мониторинга воздуха в Росприроднадзор с 2018 года.

Столичный завод вместе с Омским НПЗ впервые внедрили такую систему на федеральном уровне. Отправной точкой стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Министерством связи и массовых коммуникаций России.

Мы за открытость. Неоднократно Росприроднадзор обращался к предприятиям, чтобы они дали доступ к своим онлайн-системам. Чтобы мы реально могли видеть, загрязняют ли они или нет. Тогда и нареканий со стороны людей, возможно, будет меньше Светлана Радионова.

По ее словам, если по замерам все чисто, значит, предприятие не является источником загрязнений.

«В противном случае промышленники просто говорят: „Нет, у нас все в норме“, — но жители твердят другое. Споров можно избежать, когда доступ к данным будет открыт. Однако на данный момент на нашу просьбу открыть доступ к онлайн-системам нам предоставила его только „Газпром нефть“», — сообщила Радионова.

Уникальность мониторинга

Во всей нефтеперерабатывающей отрасли Московский НПЗ первым внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха.

Ее создали под руководством «Мосэкомониторинга». Она помогает надзорным ведомствам получать сведения о состоянии воздуха на территории предприятия.

Установленные датчики непрерывно отслеживают состав воздуха и содержание в нем примесей. Это происходит в онлайн-режиме.

Результаты измерений поступают экологическим службам завода и города. Пилотный проект станет основой для правительственных нормативов, связанных с оснащением онлайн-системами мониторинга всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.