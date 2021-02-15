Систему экологических проверок решили изменить

Антикоррупционную экспертизу проходит проект нового приказа генпрокурора, который объединяет различные виды природоохранного контроля в единый экологический госнадзор. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно проекту приказа, прокуроры должны будут отслеживать, как исполняется приказ об ответственном обращении с животными и как в регионах меняются тарифы на вывоз мусора. Также они должны будут бороться с браконьерами и блокировать объявления о продаже трофейного контрафакта.

«В целом обновленный приказ важен и нужен, так как это поможет в работе и законодательной, и исполнительной власти, чтобы устранять правонарушения в сфере окружающей среды и обеспечивать право граждан на благоприятную экологию», — заметил глава Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.