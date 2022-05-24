Система учета отходов появится в России

Российский экологический оператора (РЭО) будет отвечать за создание и развитие государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Работа РЭО над ГИС УТКО — это часть системной работы, которая ведется на пути к созданию единой информационной системы по всем видам отходов. ГИС УТКО содержит элементы федеральной схемы обращения с отходами, в ней собраны полигоны, сортировки и другие объекты инфраструктуры, а также данные о региональных операторах и их работе, системах расчетов между операторами и плательщиками. Система позволит оценить объемы сбора отходов по всей России, видеть, сколько заключается договоров в отрасли, какие тарифы действуют в разных регионах. Учет твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря системе будет автоматизирован, контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и мусороперерабатывающих заводов будет усилен, а сама отрасль станет прозрачнее. У реоператоров и индивидуальных предпринимателей из отрасли будут свои личные кабинеты. Часть информации будет в открытом доступе на официальном сайте системы», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Система УТКО будет включать в себя информацию об источниках образования отходов, местах и объемах их накопления, объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. Она будет работать с такими государственными ресурсами, как информационная система жилищно-коммунального хозяйства, электронные модели территориальных схем обращения с отходами. В ГИС также войдут несколько подсистем, основной из которых станет электронная модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Какие еще подсистемы войдут в ГИС, определит Минприроды.

Ранее было подписано Постановление Правительства РФ об утверждении Положения еще одной системы в рамках отрасли обращения с ТКО. Российский экологический оператор получит в течение трех месяцев в свое ведение Единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). На базе ЕФГИС УОИТ будут вестись реестры производителей и импортеров товаров, подпадающих под действие механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и реестр утилизаторов отходов от использования товаров.