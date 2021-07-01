Система прослеживаемости древесины заработает с 1 июля

С 1 июля 2021 года изменятся правила внесения сведений о сделках с древесиной в информационную систему ЛесЕГАИС. Изменения коснутся всех участников лесной отрасли.

Так, собственники складов и объектов лесопереработки будут обязаны внести в систему информацию о своих объектах. Лесозаготовители должны будут вносить в ЛесЕГАИС данные об объеме древесины, ее виде и размере, маршруте доставки и транспорте. Чтобы изменения внедрились плавно, установлен переходный период с 1 июля до конца 2021 года. Но если до конца этого срока сведения не будут представлены, или легальность древесины не будет подтверждена, все сделки уже с 1 января 2022 года будут блокироваться.

«С 1 июля в цифровой системе появляются точки прослеживаемости — лесосеки, склады, комбинаты, пункты таможенного декларирования и вывоза древесины. Это необходимо, чтобы связать конкретный объем заготовленной древесины, точки перемещения от делянки до складов и последующей переработки. Разумеется, не будет резкой блокировки сделок, у лесопользователей есть полгода для тестирования функционала. Предприятия должны привыкнуть к тому, что у каждого действия в лесу должен появиться цифровой след. Но со следующего года, если нет „электронного паспорта“, нет подтверждения легальности происхождения древесины — ее дальнейшая реализация будет невозможна», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Изменения внедряются в рамках плана мероприятий по развитию и декриминализации лесного комплекса, который Правительство реализует по поручению Президента России. Одна из ключевых мер — цифровизация отрасли, которая позволит внедрить систему прослеживаемости движения древесины на всех этапах.

«Анализ и сопоставление информации по сделкам, движению древесины и местам ее складирования позволят серьезно декриминализовать отрасль. Самое главное, что будет внедрен реальный контроль за оборотом древесины и работой арендаторов лесных участков. В России реализуют лесную реформу по жестким правилам: если заготовка леса нелегальна, древесину невозможно реализовать. Для добросовестных лесозаготовителей нет никаких сложностей, но для серого рынка такой цифровой контроль не оставит выбора, придется переходить в „белую“ плоскость», — сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Таким образом, государство реализует один из первых шагов по обелению лесной отрасли.

«Уже принят целый комплекс законодательных изменений. Мы перезагрузили большинство требований, которые предъявляются и к государству, которое владеет лесом, как федеральным имуществом, и к бизнесу, который в этом лесу работает. Детально прописали контроль оборота древесины на базе существующей информационной системы, усилили государственный лесной надзор. Недавно приняты поправки о федерализации лесоустройства и новых правилах восстановления лесов», — отметила Абрамченко.

Электронная система будет содержать всю информацию об обороте древесины, с ее помощью будет усилен контроль за использованием лесов. Система позволит фиксировать перемещение древесины и лесоматериалов из пункта отправления в пункт назначения, проводить проверки легальности использования лесов посредством сопоставления данных из системы со снимками из космоса, сопоставлять сведения из правоустанавливающих документов на заготовку древесины, а также информации из иных деклараций о сделках с древесиной с фактическим объемом древесины, зафиксированным в сделке. Все эти функции позволят отслеживать цепочку передвижения древесины от заготовки до конечного потребителя.