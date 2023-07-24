Экология 24 июля 2023, 16:52 Система экобаллов появится на цифровой платформе по торговле вторсырьем РЭО

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Программа лояльности появится на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Пользователи смогут воспользоваться экобаллами при оплате услуг на площадке.

«Программа лояльности будет введена в ближайшее время на ЭТП РЭО и будет представлять собой систему экобаллов. Она нацелена на привлечение аудитории, а также ведение полного цикла деятельности контрагентов. Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Среди услуг, на которые будет распространяться программа лояльности, продвижение лотов, филиалы, проверка контрагента, аналитика, сопровождение, уведомления.

«Экобаллы возвращаются на баланс пользователя в соответствии с выполненным заданием на площадке. Пользователь может оплачивать ими 50% стоимости услуг на площадке. Чтобы получить экобаллы, требуется выполнить ряд условий. Например, оферта должна быть подписана до 31 декабря 2023 года, за это пользователь получит 5000 баллов», — отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

Для получения 2500 баллов требуется закрытие сделки с прикреплением необходимой документации, для 5000 — закрытие 3 и более сделок за 30 дней, для 4500 баллов — закрытие сделки с положительным отзывом, 1000 баллов — положительный отзыв о работе площадки.