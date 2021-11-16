Сирены включили в Новороссийске из-за погодных условий

Власти Новороссийска включили в городе сирены из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В прогнозе погоды говорится, что возможен ураган с порывами ветра 33-38 метров в секунду.

«Сигнал информирует о комплексе неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на территории Новороссийска», — говорится в пресс-релизе.

За последние сутки порывы ветра достигали 28-29 метров в секунду.