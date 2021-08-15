Сирены оповещения включили в Геленджике из-за сильнейшего ливня

В Геленджике из-за проливного дождя включили систему оповещения, там работают сирены. Как сообщило «РИА Новости», такой сигнал жителям дали в городской мэрии.

Звук включенных сирен означает, что люди в подтопленных домах должны собрать документы, отключить освещение, газ и воду, а потом перебраться в местность, которая более безопасна.

Сильнейшие ливни охватили Краснодарский край и Крым в минувшую пятницу. Синоптики уже назвали это настоящим «библейским потопом». В одной только Анапе за ночь выпала годовая норма осадков. В городе размыты дороги, подтоплены дома, туристов срочно эвакуируют с баз отдыха.

Синоптики объяснили, что больше всего наводнениям подвержены города, которые находятся в низовьях горных рек. Причем предсказать сильнейшую непогоду в горах труднее, чем на местности с другим природным рельефом. Известный российский метеоролог Роман Вильфанд считает, что системе прогнозирования погоды в России нужна государственная программа модернизации.